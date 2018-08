Znany szczeciński gangster powiesił się w celi. Był „numerem 1” w głośnej aferze

Jak ustaliła „Gazeta Wyborcza”, ciało Jacka R. odnaleziono we wtorek 31 lipca w celi goleniowskiego więzienia. Przez godzinę przebywał w niej sam. Wszystko wskazuje na to, że R. popełnił samobójstwo, jednak prokuratura chce wyjaśnić, czy ktoś nie nakłonił go do tego czynu. Śledczy biorą też pod uwagę, że samobójstwo mogło być upozorowane.

„GW” przypomina, że gangster Jacek R. był numerem jeden w aferze związanej z przejmowaniem komunalnych mieszkań zajmowanych przez bezrobotnych i alkoholików. Kilka lat temu zaczął współpracować ze śledczymi. Przed szczecińskim sądem okręgowym miał się rozpocząć ponowny proces mężczyzny.

Własne postępowanie ws. śmierci Jacka R. prowadzi służba więzienna.