Porwania, kłótnie i problemy psychiczne. Finał wielomiesięcznej walki o czteroletnie dziecko

O kompromitującej postawie kuratorów krakowskiego sądu, którzy nie potrafili odebrać uprowadzonego czterolatka i wykonać postanowienia sądu, opowiadano w „Uwadze!” wiosną tego roku. Pani Natalia rozstała się z ojcem swojego dziecka dwa lata temu, ponieważ mężczyzna był względem niej agresywny. Ukrył też przed nią chorobę psychiczną. Od momentu rozstania, Marek M. walczył o syna nielegalnymi sposobami, przede wszystkim w internecie. Po uprowadzeniu Leona prowadził w sieci transmisje z udziałem syna, które były wymierzone przede wszystkim w panią Natalię. Kobieta największe pretensje ma do wyznaczonej do sprawy kuratorki.

– Kluczowe były pierwsze miesiące. Do odbioru Leona została wyznaczona pani Barbara Szczerbik, kurator. Jej działania powinny być bardziej skuteczne – mówi pani Natalia i dodaje, że będzie chciała, żeby pani kurator odpowiedziała za swoją nieudolność. – Za to, że nic nie zrobiła. Starała się mnie przekonać, żebym zgodziła się na rodzinę zastępczą, albo na opiekę naprzemienną. Kurator nie powinien sugerować nikomu takich rozwiązań – dodaje.

Nowa partnerka z problemami psychicznymi



Walka o odzyskanie syna trwała długie miesiące. Mężczyzna przetrzymywał dziecko mimo tego, że sąd zdecydował, że chłopcem ma opiekować się matka. Z zebranych przez policję informacji wynikało, że chłopiec miał przebywać z ojcem u swoich dziadków. Według pani Natalii próby odebrania Leona i wizyty w domu rodziców Marka M. były jedynie urzędniczą formalnością. Każde z nich kończyło się łzami i rozczarowaniem. Po kolejnych nieudanych próbach pojawiły się podejrzenia, że mężczyzna uciekł z synem do Czech. – Dziś po raz kolejny próbowaliśmy odzyskać Leosia. Nie wiem, która to już próba. Nic się dalej nie dzieje. Dziadek Leona przeciągnął w czasie moment wejścia policji, pewnie żeby Marek mógł ukryć się z dzieckiem u sąsiada – mówiła wówczas zrozpaczona pani Natalia. – Leon chciał do mnie iść. Wyciągał ręce, jak był w samochodzie. Ja już go nie odzyskam, straciłam nadzieję.



Po rozstaniu z panią Natalią, Marek M. miał kolejną partnerkę – Anastazję. Kobieta miała problemy psychiczne. W czasie, kiedy ukrywali się w Czechach, doszło do tragedii. Z ustaleń policji wynika, że Anastazja popełniła samobójstwo rzucając się pod tira. – Syn powiedział mi kiedyś, że tata bił Anastazję. Wiedzieliśmy, że ona ma problemy psychiczne. Miała już za sobą próby samobójcze. Mimo tego Marek pozostawiał dziecko pod jej opieką – mówi pani Natalia.

List gończy za ojcem

Krakowska prokuratura bada okoliczności śmierci Anastazji M. w odrębnym śledztwie. Kiedy w końcu wydano list gończy za Markiem M., sprawa nabrała nowego tempa. Policjanci namierzyli mężczyznę, kiedy pojawił się w kraju. – Marek M. był poszukiwany od kilku miesięcy po uprowadzeniu syna oraz do kilku innych spraw, także do odbycia kary pozbawienia wolności. Z naszych informacji wynikało, że przebywa na terenie Czech. Kiedy przekroczył granicę nawiązaliśmy współpracę z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu. Znając metody działania tego mężczyzny, policjanci musieli działać niezwykle delikatnie, aby zatrzymanie odbyło się jak najmniej kolizyjny sposób – mówi oficer operacyjny policji.



Prokuratura okręgowa w Krakowie chce skierować Marka M. na obserwacje psychiatryczną, pani Natalia zamierza złożyć wniosek od sądu o pozbawienie praw rodzicielskich ojca. Jednocześnie przeciwko Markowi M. toczy się kilka spraw, między innymi stawiał opór, znieważył policjantów i naruszył ich nietykalność. Usłyszał już zarzuty. Inne śledztwo dotyczy pobicia i gróźb karalnych. Niezależnie od tych spraw Marek M. trafił już do więzienia za oszustwa. Spędzi tam rok.



„Leon ma pewne zachowania, które wymagają konsultacji z psychologiem”

Po zatrzymaniu Marka M. pani Natalia odebrała syna. – Leon spał w momencie, gdy do niego weszłam. Bałam się, że może mnie nie poznać, albo że będzie nastawiony przeciwko mnie. Zwyciężyła pamięć, bo on pamiętał, że mama nie była zła dla niego – mówiła. – Leon ma pewne zachowania, które wymagają konsultacji z psychologiem. Stał się agresywny do zwierząt, do mnie także. Potrafił uderzyć mnie w twarz i się z tego śmiać. Był dzieckiem, które umiało korzystać z toalety, teraz znów wrócił w pampersie.



W śledztwie dotyczącym uprowadzenia dziecka, zarzuty zostały postawione także ojcu Marka M. Pani Natalia chce także ukarania matki Marka M. – Zamierzam w najbliższych dniach złożyć też zawiadomienie odnośnie mamy Marka. Ona o wszystkim wiedziała, finansowała wyjazdy Marka i pomagała skutecznie ukrywać Leona. Ona napędzała całą akcję, a powinna ją hamować. W najbliższym czasie pani Natalia ma w planach zmienić miejsce zamieszkania. – Musimy się wyprowadzić. Wciąż dostaje wiele wiadomości od osób trzymających stronę Marka. Ze względu bezpieczeństwa, tak będzie lepiej – kończy pani Natalia.