Globalna awaria Facebooka. Nie działały również aplikacje mobilne

Paweł Mucha krytykuje postanowienie SN. „Wydane bez podstawy prawnej”

Prezydencki minister Paweł Mucha przyznał, że Kancelaria Prezydenta ma poważne wątpliwości co do działań Sądu Najwyższego. Chodzi m.in. o 5 pytań prejudycjalnych SN do Trybunału Sprawiedliwości UE.