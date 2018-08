Kim są kandydaci do Sądu Najwyższego? Niektóre osoby wzbudzają wiele kontrowersji

1 sierpnia na stronie internetowej Krajowej Rady Sądownictwa pojawiła się pełna lista kandydatów zgłaszających się na wolne stanowiska w zmienionym kolejną ustawą Sądzie Najwyższym. Nie jest to jeszcze ostateczny skład kandydatów, bowiem wnioski nadesłane pocztą, nadane przed końcem lipca, mogą wciąż wpłynąć do KRS. Część osób może też zrezygnować i wycofać swoje kandydatury. Tymczasem okazuje się, że wśród kandydatów do Sądu Najwyższego można znaleźć wiele ciekawych osobowości. Do Izby Dyscyplinarnej kandyduje Mariusz Muszyński - sędzia dubler Trybunału Konstytucyjnego i zastępca prezes TK Julii Przyłębskiej, który w przeszłości orzekał we własnej sprawie.

Na liście znalazła się również Lidia Bagińska, która 12 lat temu przez kilka dni była sędzią TK. Ze stanowiskiem pożegnała się po tym, jak wyszło na jaw, że sąd uznał ją winną niedopełnienia obowiązków syndyka. Wśród kandydatów pojawił się także prokurator z lat 80. i bliski współpracownik Antoniego Macierewicz - Waldermar Puławski, który ma na swoim koncie zatarty wyrok za spowodowanie wypadku drogowego w 2007 roku.

Galeria:

Lista kandydatów do KRS z 1 sierpnia 2018

Do Sądu Najwyższego kandyduje również Kamil Zaradkiewicz, o którym było głośno po konflikcie z byłym prezesm TK prof. Andrzejem Rzeplińskim. Do historii przeszła wypowiedź Zaradkiewicza, który stwierdził, że wyroki TK nie zawsze są ważne i ostateczne. Na liście opublikowanej przez KRS znajdziemy również Piotra Stawowego, udziałowca Telewizji Republika, który jako prokurator IPN zajmował się sprawą męża prezes TK Andrzeja Przyłębskiego i jego rzekomej współpracy z SB. Z kolei prokurator Jarosław Duś wsławił się podpisem pod ismem zawierającym wytyczne, aby prokuratorzy ścigali za pomocnictwo w aborcji osoby, które informują kobiety o możliwości wykonania zabiegu za granicą.