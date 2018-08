Lesznowola. Włamał się przez kanał wentylacyjny, w drodze powrotnej zerwał się pod nim sufit

Do przestępstwa „niemal” doskonałego doszło w piątek późnym wieczorem w centrum handlowym w Lesznowoli. Obywatel Wietnamu jeszcze przed zamknięciem budynku ukrył się w jednej z toalet. Następnie, gdy centrum opustoszało, zrobił otwór w suficie i wszedł do wąskiego korytarza wentylacyjnego. Tą drogą dostał się do jednego ze sklepów, gdzie dokonał kradzieży.

Sufit nie wytrzymał

Mężczyzna najwyraźniej nie przewidział, że podwieszany sufit może w drodze powrotnej nie wytrzymać ciężaru ciała złodzieja oraz skradzionych towarów. Sufit się zerwał, a Wietnamczyk wylądował na podłodze. Na miejscu byli już obecni pracownicy ochrony, którzy przekazali złodzieja w ręce policji z komisariatu w Lesznowoli. Mężczyzna trafił do aresztu.

Służby wyjaśniają szczegółowe okoliczności zdarzenia. Ustalają też dane osobowe zatrzymanego. Funkcjonariusze zamierzają sprawdzić, czy Wietnamczyk przebywa na terytorium Polski legalnie. Nawet jeśli mężczyzna posiada kartę pobytu, czeka go odpowiedzialność karna za włamanie i kradzież.

