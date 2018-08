Samolot lecący z Gdańska do Norwegii musiał zawrócić. Piloci zmuszeni do krążenia wokół lotniska

Jak podaje RMF FM, o godz. 14:15 samolot linii Wizz Air wystartował z portu lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. Pasażerowie podróżujący do Tromso w Norwegii nie zaliczą jednak tej podróży do udanych. Piloci byli zmuszeni zawrócić maszynę.

Nadmiar paliwa i krążenie

Z informacji przekazanych przez radio wynika, że samolot miał problemy techniczne. Usterka dotyczy klap podwozia maszyny, co doprowadziło do tego, że jej koła nie chciały się schować. Piloci podjęli decyzję o powrocie na gdańskie lotnisko. Najpierw musieli krążyć w pobliżu portu, ponieważ lądowanie uniemożliwiała nadmierna ilość paliwa. Maszyna bezpiecznie wylądowała tuż przed godz. 17. Przekazano, że nie było to lądowanie awaryjne.

Samolot przejdzie teraz przegląd techniczny. Nie poinformowano jeszcze, czy podróżujący do Norwegii odlecą jeszcze dziś, czy też ich lot zostanie odwołany.