Wypadek w Czarnym Dunajcu. Mężczyzna przygnieciony przez traktor

Do groźnie wyglądającego wypadku doszło w piątek w Czarnym Dunajcu. Kierowca traktora został w ciężkim stanie przewieziony do szpitala po tym, jak przygniotła go maszyna.

O tym wydarzeniu poinformowała na Facebooku Ochotnicza Straż Pożarna z Czarnego Dunajca w województwie małopolskim. Do wypadku doszło w piątek przed godziną 13 na ulicy Nadwornej. Kierujący traktorem jechał wąską drogą. Nagle jego pojazd stoczył się w głęboki uskok. Ciągnik wywrócił się i przygniótł kierowcę. Reanimacja i przewiezienie do szpitala Strażacy, którzy w krótkim czasie pojawili się na miejscu wypadku, przystąpili do wyciągania mężczyzny spod traktora. Okazało się, że nieprzytomny kierowca został tam zakleszczony, więc ratownicy musieli użyć narzędzi hydraulicznych. Najpierw podnieśli maszynę za pomocą rozpieracza kolumnowego, a następnie wyciągnęli poszkodowanego. Jak podaje polsatnews.pl, około 50-letni mężczyzna był reanimowany na miejscu. Później w ciężkim stanie przewieziono go do szpitala. Zdjęcia opublikowane przez strażaków w mediach społecznościowych wskazują, że wypadek w Czarnym Dunajcu był naprawdę poważny. Ratownicy sami przyznali, że „każda minuta była tu na wagę życia".

