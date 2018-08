Tragiczny weekend nad wodą. W sobotę w Polsce utonęło 14 osób

W komunikacie opublikowanym na Twitterze Rządowe Centrum Bezpieczeństwo potwierdziło, że w sobotę utopiło się 14 osób. Instytucja przypomniała, że w tym sezonie utonęło już 281 osób. Dzień wcześniej, w piątek, utonęło z kolei 6 osób. Służby zachęcają do ostrożności podczas wypoczynku nad wodą.

Szok termiczny

RMF FM przekazało, że ofiary sobotnich utonięć miały od 14 do 67 lat. Wśród nich trzy osoby były niepełnoletnie. Najmłodsze osoby utopiły się w niestrzeżonych zbiornikach, m.in. w zbiorniku przeciwpożarowym, wyrobisku piachu oraz żwirowni. Większość tragicznych wypadków miała miejsce na dzikich kąpieliskach. W sobotę 57-letni mężczyzna z okolic Torunia utonął w rzece. Jedna osoba utopiła się w Bałtyku, w Krynicy Morskiej.

Z ustaleń dziennikarza RMF FM wynika, że najczęściej przyczyną śmierci był szok termiczny po gwałtownym wejściu do wody. Na to zwraca uwagę także RCB w swoim komunikacie. Instytucja przypomina, by nie wchodzić do wody rozgrzanym. Przestrzega także przed kąpielami po spożyciu alkoholu czy środków odurzających.

