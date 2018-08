Stowarzyszenie „Iustitia” na Pol'and'Rock Festival: Sądy powinny być wolne od polityki

Jak informuje TVN24, podczas spotkania zorganizowanego w jednym z namiotów rozmawiano o konstytucji, sądownictwie oraz roli sędziego w polskim prawie. – Jestem przekonany że będziemy tutaj w każdym roku, bo te dyskusje powodują, że wiemy więcej. Słyszymy bardzo często trudne słowa i okazuje się że na rożne rzeczy patrzyliśmy inaczej niż patrzą na to inni ludzie, którzy może na co dzień w sądach nie bywają – stwierdził sędzia Bartłomiej Przymusiński ze stowarzyszenia „Iustitia". – Widzimy, jak wiele możemy poprawić, ale mam wrażenie, że wszyscy zgadzamy się co do tego, że sądy powinny być wolne od polityki – dodał.

Spotkanie z gen. Różańskim

Przypomnijmy, uczestnicy trwającego od 2 do 4 sierpnia Pol'and'Rock festiwalu spotkali się także z gen. Mirosławem Różańskim. Były dowódca generalny polskich sił zbrojnych ocenił, że wojna już obecnie trwa. – To wojna gospodarcza, informacyjna i ona nas otacza. Jeśli nic się nie zmieni, to wojna może dotrzeć do Polski. Politycy budują nasze bezpieczeństwo. Jeśli nasz kraj dalej będzie dzielony przez polityków, którzy do tego źle traktują naszych sąsiadów i jeśli nasz potencjał gospodarczy będzie obniżany, to wojna tutaj też może nastąpić, tak jak na Ukrainie – mówił generał.

– To jest rzecz, na którą mamy wpływ. Każda wojna jest bowiem kontynuacją polityki państwa. To politycy tworzą niebezpieczne sytuacje i oni swoją polityką generują napięcie. Zła polityka przeradza się w konflikt zbrojny. A to my mamy wpływ na to, kto nami rządzi. Politycy grają na emocjach i budują na tym swoją popularność, ale od was zależy wyczuwanie prawdziwych intencji ich działania – tłumaczył.

