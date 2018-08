Białystok. Cristiano Ronaldo oficjalnym ambasadorem RCKiK

Pogłoski dotyczące promowania przez byłego piłkarza Realu Madryt białostockiego centrum krwiodawstwa pojawiały się już od jakiegoś czasu. Teraz instytucja potwierdziła medialne spekulacje. „Znalezienie idealnie dobranej krwi dla wielu osób jej potrzebujących nie jest łatwe. Wykracza to daleko poza grupę krwi. Dlatego każda osoba, która oddaje krew jest unikatowa. Z 7 miliardów mieszkańców Ziemi, dawcami mogą być osoby, które chcą uratować życie drugiego człowieka. Tak jak Cristiano Ronaldo, inspiruj i motywuj swoich znajomych do oddawania krwi i pomóż im zdać sobie sprawę jak ważny wpływ mogą mieć na życie innych ludzi” – czytamy na stronie białostockiego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa. Przedstawiciele instytucji podkreślili, że portugalski piłkarz jest faktycznym dawcą krwi odkąd ukończył 24 lata. Kampanię „Be The 1” zawodnik wspiera od ponad 10 lat.

To nie jedyna w ostatnim czasie akcja charytatywna Portugalczyka. Ronaldo jako ambasador organizacji Save the children stworzył specjalną aplikację CR7Selfie, dzięki której każdy może zrobić z nim selfie. Każdy kto ściągnie aplikację, pomaga osobom potrzebującym.

