Nowy polski milioner. Szczęśliwiec wygrał w Lotto 13 milionów złotych

Podczas losowania Lotto w sobotę 4 sierpnia padły numery: 6, 15, 16, 22, 25 oraz 33. Okazały się one szczęśliwe dla jednej osoby. Szczęśliwiec, który poprawnie wskazał sześć liczb zainkasuje 12 milionów 866 tysięcy 144 złotych i 10 groszy. W sobotnim losowaniu Lotto stwierdzono także 76 wygranych II drugiego stopnia, płatnych po 5002,9 złotych a także 4104 wygrane III stopnia płatne po 122,9 złotych oraz 74050 wygranych IV stopnia w wysokości 24 złotych. Ostatnia wygrana I stopnia padła dwa tygodnie temu - 14 lipca. Do tej pory rekordzistą jeśli chodzi o wygrane w Lotto jest mieszkaniec Skrzyszowa w powiecie tarnowskim, na konto którego w marcu 2017 roku trafiło 36,7 miliona złotych.

Jak grać w Lotto?

Pojedynczy zakład kosztuje 3 zł. Pula na „szóstki” to minimum 2 000 000 zł. Dopłacając złotówkę do zakładu Lotto, zagrasz o milion w Lotto Plus. Wybrane liczby (6 z 49) skreśl samodzielnie na blankiecie lub zagraj na chybił trafił. Aby zwiększyć szanse na wielką wygraną, możesz zagrać w Lotto z Plusem. Liczby z Twojego zakładu Lotto wezmą udział w dodatkowym losowaniu miliona złotych. Dodatkowa szansa do zakładu kosztuje złotówkę. Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godz. 21:40 i są transmitowane na antenie TVP Info i na stronie www.lotto.pl.

Czytaj także:

Ogromna kumulacja w Eurojackpot. Znów nie padła główna wygrana