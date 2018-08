Prymas Polski skrytykował księży angażujących się w politykę. „Duża strata i szkoda”

– Trzeba sobie jasno powiedzieć, że jest to związek, który nie służy Kościołowi i powoduje osłabienie wolności głoszenia, wikłając Kościół w doraźne układy – takimi słowami abp. Wojciech Polak skomentował sugestię, że księża za bardzo wykorzystują przychylność rządzących w stosunku do Kościoła. Abp Polak w wywiadzie dla magazynu „W drodze” skrytykował też księży, którzy podczas kazań dzielą się swoimi przemyśleniami albo zajmują się polityką. – To duża strata i szkoda – przyznał duchowny.

Abp Polak o liberalizacji ustawy antyaborcyjnej

W rozmowie poruszono kwestię Irlandii i wskazano, że po wprowadzeniu tam kilka lat temu zgody na małżeństwa osób tej samej płci i liberalizacji ustawy antyaborcyjnej w ostatnich tygodniach rodzą się pytania, czy w Polsce dojdzie do podobnych zmian. – Nie czuję się upoważniony, by przewidywać przyszłość. Kościół musi odpowiadać na bieżące wyzwania i próbować im sprostać – odpowiedział abp Polak. – Na razie nie znajduję jednego głosu z grupami pro-life, które przekonują mnie, że jestem w błędzie, i że to właśnie milczenie Kościoła spowodowało zliberalizowanie ustawy w wielu państwach – tłumaczył.

