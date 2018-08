600 tys. zł za referendum, którego nie będzie. Policzono wydatki prezydenta Dudy

20 lipca prezydent Andrzej Duda ogłosił datę planowanego referendum konstytucyjnego. Od początku jednak politycy PiS podkreślali, że proponowany przez niego termin 10-11 listopada jest nie do przyjęcia. Potwierdziło to głosowanie w Senacie z 25 lipca, w którym odrzucono prezydencki wniosek o przeprowadzenie referendum.

Według RMF FM podatnicy za same działania przygotowujące grunt pod referendum zapłacili co najmniej 610 tys. złotych. Koszty te to m. in. 100 tys. zł na zorganizowanie 37 konferencji, na których debatowano nad kształtem przyszłych pytań. 180 tys. złotych poszło na organizację jednego tylko spotkania na Stadionie Narodowym w Warszawie, podczas którego podsumowano pierwszy etap kampanii promującej pomysł referendum. Dodatkowa promocja w postaci ulotek oraz ogłoszeń w radiu i gazetach kosztowała kolejne 330 tys. złotych. Do kwoty przewyższającej pół miliona złotych nie wliczono nawet kosztów delegacji pracowników Kancelarii Prezydenta. Według biura prasowego KPRP, sumy te są „wliczane do ogólnej puli wydatków pracowniczych KPRP”.

Andrzej Duda zamierzał zadać Polakom następujące pytania:

Czy jest pani/pan za:

-uchwaleniem nowej konstytucji

-zmianami w obowiązującej,

-za pozostawieniem bez zmian. Czy jest pan/pani za unormowaniem w konstytucji obowiązku przeprowadzenia na wniosek obywateli wiążącego referendum krajowego? Czy jest pan/pani za:

-systemem prezydenckim (wzmocnienie pozycji)

-systemem gabinetowym (wzmocnienie premiera i RM i wyboru prezydenta przez Zgromadzenie Narodowe)

-utrzymaniem obecnego modelu. Czy jest pani/pan za:

-jednomandatowymi okręgami wyborczymi (JOW)

-pozostawieniem obecnego modelu

-połączeniem obu metod (system mieszany). Czy jest pani/pan za podkreśleniem w konstytucji znaczenia chrześcijańskich źródeł państwowości polskiej oraz kultury państwa polskiego? Czy jest pani/pan za konstytucyjnym unormowaniem członkostwa Polski w Unii Europejskiej i NATO? Czy jest pani/pan za zagwarantowaniem w konstytucji ochrony polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego Polski? Czy jest pani/pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem ochrony rodziny, macierzyństwa i ojcostwa, nienaruszalności 500+, ochrony kobiet ciężarnych, dzieci i osób w podeszłym wieku? Czy jest pani/pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem szczególnej ochrony pracy oraz prawa do emerytury nabywanego w ustawowym wieku 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn? Czy jest pani/pan za uregulowaniem w konstytucji podziału samorządów na gminy, powiaty i województwa?

