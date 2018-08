Nietypowa interwencja policjantów. Uratowali z wody... orła

Do niecodziennej interwencji doszło w trakcie minionego weekendu. W sobotę 4 sierpnia policyjni wodniacy z Fromborka zabezpieczali trwające na Zalewie Wiślanym regaty. W pewnym momencie do funkcjonariuszy zgłosił się jeden z uczestników informując, że na wodzie z trudem unosi się orzeł. Policjanci bez chwili zastanowienia ruszyli mu na pomoc. Jak się okazało, ptak był bardzo przemoczony i nie mógł wznieść się w powietrze.

Funkcjonariusze zwrócili się z prośbą o wsparcie do strażaków ochotników z Braniewa. Wspólnymi siłami przeprowadzili niełatwą akcję wydostania osłabionego orła na brzeg. Policjanci łodzią, a strażacy pontonem maksymalnie zbliżyli się do przemoczonego ptaka, a następnie przy użyciu rozłożonego pod wodą koca wydostali go, aby przetransportować w bezpieczne miejsce.

Ten, gdy tylko wysechł i odzyskał siły, rozpostarł skrzydła i odleciał.

