Kolejna wylinka węża nad Wisłą. Znaleziono ją na plaży w Warszawie

Jeden z pracowników plaży znajdującej się w dzielnicy Wawer znalazł ukrytą w zaroślach skórę węża. Zaniepokojony tym faktem mężczyzna powiadomił o sprawie policję. Do akcji włączył się również przedstawiciel stołecznego ogrodu zoologicznego. Ekspert z zoo potwierdził, że jest to wylinka, jednak z uwagi na fakt, iż nie jest ona w całości, nie można ocenić do jakiego gatunku węża należała. Jednocześnie podkreślono, że stan wylinki wskazuje na to, że leży ona na plaży już jakiś czas, a co za tym idzie, zagrożenie dla plażowiczów nie istnieje. Znalezisko zostało zabrane do zoo, gdzie zostaną przeprowadzone bardziej szczegółowe badania.

Wylinka wzbudziła tak wiele emocji ponieważ na początku lipca nad Wisłą znaleziono ponad pięciometrową wylinkę pytona tygrysiego. Poszukiwania gada rozpaliły emocje niemal w całym kraju. Nie przyniosły one jednak na razie żadnego efektu.

