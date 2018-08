Byli nietrzeźwi i awanturowali się. Incydent z udziałem pasażerów na gdańskim lotnisku

Do tego wydarzenia doszło 4 sierpnia. Dwóch mężczyzn miało wykupione bilety do Aberdeen. 30-letni mieszkaniec województwa łódzkiego oraz 35-latek z Pomorza pojawili się na gdańskim lotnisku im. Lecha Wałęsy pod wpływem alkoholu. Obsługa lotniska widząc, że mężczyźni są pijani i podczas lotu do Szkocji mogą sprawiać problemy, nie chciała ich wpuścić na pokład maszyny.

Interwencja Straży Granicznej

To nie spodobało się 30-latkowi i jego koledze, którzy wyładowali złość na pracownicy obsługi. Pierwszy z nich zerwał z szyi kobiety przepustkę portową. Później mężczyźni odmówili opuszczenia tzw. strefy zastrzeżonej lotniska, więc Straż Graniczna postanowiła zainterweniować. Pijani mężczyźni zostali wyprowadzeni w kajdankach. Badanie alkomatem w wykazało, że mieli 2,15 oraz 1,4 promila alkoholu. Po wytrzeźwieniu mężczyźni ponieśli konsekwencje swojego zachowania. Za utrudnianie pracy personelowi lotniska zostali ukarani mandatami w wysokości 1000 i 800 zł. Samolot do Szkocji odleciał bez nich.

