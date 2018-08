1000 ton śmieci w kontenerach w porcie w Gdańsku. Zostaną odesłane do Wielkiej Brytanii

To efekt międzynarodowej operacji pod nazwą Demeter – kontroli odpadów przekraczających granice państwa w obrocie morskim, lotniczym i lądowym. – W efekcie kontroli zatrzymano ponad 1000 ton nielegalnie przewożonych odpadów, głównie komunalnych. Kontrole objęte były ładunkami w obrocie wewnątrzwspólnotowym jak i z krajów trzecich. Najwięcej nieprawidłowości znaleźliśmy w obrocie wewnątrzwspólnotowym – powiedziała Barbara Szalińska z Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku.

Jak poinformował Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, odpady zostaną odesłane. – Skontaktowaliśmy się z brytyjską agencją ochrony środowiska i rozpoczęta została procedura zwrotu tych odpadów do Wielkiej Brytanii. Zostaną one odesłane z powrotem statkiem do któregoś z portów brytyjskich na koszt wysyłających – dodał Marian Mazur z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku.