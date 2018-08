Właściciel składowiska w Zgierzu ukarany za pożar. Milion złotych grzywny

Pożar na terenie składowiska odpadów w Zgierzu wybuchł 25 maja. Walka z ogniem trwała tydzień, a w akcję zaangażowano ponad 1000 strażaków. Dochodzenie wykazało, że na terenie objętym pożarem znajdowało się kilkadziesiąt tysięcy ton odpadów zwiezionych m.in. z Włoch, Szwecji, Niemiec czy Wielkiej Brytanii. Śledztwo toczy się w sprawie umyślnego wywołania pożaru, który zagrażał zdrowiu lub życiu wielu osób, oraz zagrożenia zanieczyszczeniem środowiska. Dochodzeniem zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Łodzi. Niezależnie od niej, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, prowadzi swoje postępowanie. Poinformował o tym TVN24.

Pierwsza tak wysoka kara

WIOŚ w wyniku postępowania nałożył karę na firmę, która zarządza składowiskiem. Jej właściciel zapłaci milion złotych. – Dotychczas tak wysokiej kary nie wymierzaliśmy. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że skala zjawiska, skala jeśli chodzi o ilość gromadzenia odpadów, była olbrzymia. I skutki tego pożaru dla stanu środowiska, dla poszczególnych jego komponentów, były znaczne – powiedział w rozmowie z TVN24 Piotr Maks, łódzki wojewódzki inspektor ochrony środowiska.

Maks wyjaśnił, że zezwolenie udzielone przez starostę zgierskiego, a dotyczące gospodarowania odpadami, było ważne do końca kwietnia. Wysoka kara dotyczy nie tylko pożaru, ale także efektów kontroli w 2017 roku. Wówczas WIOŚ nawoływał do uprzątnięcia składowiska, ale dzierżawca terenu nie zastosował się do tej decyzji.

