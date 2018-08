Nowy program w TVN o uchodźcach. Wywołał kontrowersje jeszcze przed emisją

Program „Wracajcie, skąd przyszliście” to format australijskiej telewizji SBS. Pojawił się również w wielu europejskich krajach m.in. Niemczech, Belgii, Danii, Szwecji oraz Holandii. Jego założenia są dość proste. Uczestnicy mają za zadanie pokonać taką samą drogę, jak uchodźcy, tylko w odwrotnym kierunku. Pierwsza edycja trafiła na anteny w 2011 roku. Podczas kręcenia drugiej serii, w której udział wzięli celebryci doszło do incydentu, ponieważ australijskie gwiazdy zostały ostrzelane przez dżihadystów z tzw. Państwa Islamskiego.

Za przygotowanie polskiej wersji „Wracajcie, skąd przyszliście” jest odpowiedzialna stacja TVN. Wyemitowane zostaną cztery odcinki. Na chwilę obecną nie wiadomo, kto weźmie udział w programie. I choć audycja pojawi się na antenie dopiero późną jesienią, już pojawiły się pierwsze kontrowersje. Wojtek Wilk z Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej podkreślił, że organizacja nie zgodziła się na udział w programie ze względu na ochronę godności i danych osobowych uchodźców. Wilk dodał, że z jego informacji wynika, iż „plan realizacji zakładał 1-2 noce w namiocie lub piwnicy by uczestnicy doświadczyli w jakich warunkach żyją uchodźcy”.

Pod informacją o programie podaną przez Press pojawiło się wiele komentarzy od internautów. Jedni twierdzą, że jest to wykorzystywanie dramatu uchodźców do zarabiania pieniędzy, inni natomiast zaznaczają, że w kraju, w którym stosunek do obcych nie jest według badań przychylny, tego typu audycja może pomóc go zmienić i zwrócić uwagę na problem.

Czytaj także:

Big Cyc zapowiada pozew przeciwko TVP. Muzycy chcą miliona złotych na WOŚP