Nowy program TVN o uchodźcach. Ujawniono, kto przejdzie szlakiem migrantów

Program „Wracajcie, skąd przyszliście” to format australijskiej telewizji SBS. Pojawił się również w wielu europejskich krajach m.in. Niemczech, Belgii, Danii, Szwecji oraz Holandii. Jego założenia są dość proste. Uczestnicy mają za zadanie pokonać taką samą drogę, jak uchodźcy, tylko w odwrotnym kierunku. Pierwsza edycja trafiła na anteny w 2011 roku. Podczas kręcenia drugiej serii, w której udział wzięli celebryci doszło do incydentu, ponieważ australijskie gwiazdy zostały ostrzelane przez dżihadystów z tzw. Państwa Islamskiego.

Za przygotowanie polskiej wersji „Wracajcie, skąd przyszliście” jest odpowiedzialna stacja TVN. Wyemitowane zostaną cztery odcinki. Portal Wirtualne Media ujawnił, że szlakiem uchodźców przejdzie dziennikarz Piotr Kraśko, któremu będzie towarzyszyć sześć innych osób mających odmienne poglądy na kwestie polityki migracyjnej oraz kryzysu migracyjnego w Europie. Bohaterowie będą mieli dotrzeć na Bliski Wschód przez Niemcy, Austrię, Węgry i Serbię do Grecji, a dalej w stronę Libanu, aż do Kurdystanu. Uczestnicy nie będą mieli ze sobą paszportów, telefonów oraz portfeli. Trafią do obozu dla uchodźców i znajdą się na łodzi razem z przemytnikami.

„Kontrowersje wokół programu”

I choć audycja pojawi się na antenie dopiero późną jesienią, już pojawiły się pierwsze kontrowersje. Wojtek Wilk z Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej podkreślił, że organizacja nie zgodziła się na udział w programie ze względu na ochronę godności i danych osobowych uchodźców. Wilk dodał, że z jego informacji wynika, iż „plan realizacji zakładał 1-2 noce w namiocie lub piwnicy by uczestnicy doświadczyli w jakich warunkach żyją uchodźcy”.