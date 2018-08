Krajowa Rada Radców Prawnych apeluje: Rozważcie zasadność kandydowania do SN

„Apelujemy do radców prawnych, którzy złożyli akces do Sądu Najwyższego o ponowne rozważenie zasadności ubiegania się o stanowiska sędziów Sądu Najwyższego” – czytamy w stanowisku Krajowej Rady Radców Prawnych. „Wierząc, że dobro wspólne stanowi najważniejszy cel działań dla wszystkich podmiotów życia politycznego i społecznego, Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych, jako reprezentant zawodu zaufania publicznego, oczekuje zaprzestania działań mogących doprowadzić do nieodwracalnych spustoszeń w życiu publicznym” – podkreślono.

Dalej zaznaczono, że „ubieganie się o funkcję sędziego Sądu Najwyższego w aktualnej sytuacji pozostaje w oczywistej kolizji ze sprawowaniem funkcji w samorządzie radców prawnych” . „Misja tych osób w zakresie działalności samorządowej radców prawnych powinna ulec zakończeniu” – podkreślono. Stanowisko podpisane zostało przez Sekretarz Krajowej Rady Radców Prawnych Elwirę Szurmińską-Kamińską oraz Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Macieja Bobrowicza.