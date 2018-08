Jest nowy przewoźnik na Lotnisku Chopina. EasyJet oferuje cztery połączenia

EasyJet latała z warszawskiego lotniska w latach 2004-2009. Po tym, jak zlikwidowano terminal Etiuda (był przeznaczony dla tanich linii), przewoźnik nie zdecydował się na wyższe stawki na terminalu międzynarodowym i zrezygnował z latania z Warszawy. Był jednak obecny w Krakowie, a od 2017 roku także w Lublinie.

Teraz władze linii lotniczych podały w komunikacie na stronie internetowej, że od 28 października będzie można polecieć EasyJet do czterech miast: Londynu (lotnisko Gatwick), Berlina (Tegel), Genewy i Bazylei. Samoloty do Berlina będą latać codziennie, na lotnisko Gatwick i do Genewy cztery razy w tygodniu, a do Bazylei trzy razy.

Na stronie można już rezerwować loty.

EasyJet to brytyjskie linie lotnicze, będące trzecim na świecie i drugim z największych europejskich tanich przewoźników. Flota easyJet w lutym 2017 składała się z 238 samolotów Airbus. W roku 2012 easyJet przewiózł 59,2 mln pasażerów.

