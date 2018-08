Incydent z udziałem policjantów na lotnisku w Modlinie. „Zachowywali się jakby byli na wieczorze kawalerskim”

Do incydentu doszło już jakisć czas temu, jednak sprawa dopiero teraz ujrzała światło dzienne. Policjanci jak co roku wybierali się na Mistrzostwa Świata Funkcjonariuszy w Piłce Nożnej, które odbywały się na Majorce. Jest to swojego rodzaju tradycja. W tym roku jednak podróż z podwarszawskiego lotniska w Modlinie wymknęła się spod kontroli. Jak podaje Gazeta Olsztyńska, której dziennikarze rozmawiali ze współpasażerami policjantów, panowie byli bardzo głośni, przeklinali a część z nich miała być wyraźnie pod wpływem alkoholu. - Zachowywali się jakby byli na wieczorze kawalerskim, a nie w samolocie - powiedziała kobieta, która była świadkiem zdarzenia w rozmowie z „Gazetą Olsztyńską”.

Konieczna była interwencja Straży Granicznej. Finalnie dwóch policjantów zostało zawróconych i nie zostali nawet wpuszczeni do samolotu, wśród policjantów, którzy opuścili płytę lotniska, był zastępca komendanta miejskiego policji w Olsztynie. Niedawno został odwołany ze stanowiska. — Akurat on wydawał się najbardziej trzeźwy. Wyglądał na ogarniętego, po prostu próbował się wstawić za kolegą — relacjonowała pasażerka. Zastępca komendanta i jego podwładny ostatecznie do Hiszpanii dolecieli innym samolotem i wzięli udział w rozgrywkach na Majorce.

Obecnie trwa postępowanie wewnętrzne mające na celu wyjaśnienia okoliczności całego zdarzenia.

