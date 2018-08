Dostałeś SMS-a od RCB z ostrzeżeniem o burzach? Wyjaśniamy

Z Zachodu do Polski dociera niż Oriana, który niesie ze sobą gwałtowne burze. IMGW wydało ostrzeżenia dla dziesięciu województw. W piątek w całym kraju będą pojawiać się przelotne opady deszczu i burze. Lokalnie może spaść grad. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie meteorolodzy przewidują intensywne opady deszczu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowy. Jednak w porywach może osiągać niebezpieczną prędkość 90 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 33 stopni Celsjusza na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Aktualną sytuację meteorologiczną można śledzić w serwisie Wprost.pl/pogoda.

SMS-owe ostrzeżenia RCB

– Zależało nam bardzo, by okres wakacyjny, który w Polsce jest najbardziej newralgiczny pod względem gwałtownych zjawisk pogodowych, wykorzystać do testów systemu. To pozwoli nie tylko na zmniejszenie ryzyka związanego np. z nawałnicami, ale także na optymalizację samego systemu – podkreślał pod koniec czerwca Marek Zagórski, minister cyfryzacji.

Obywatele będą mogli zgłaszać swoje uwagi do systemu m.in. na adres mailowy: alert.pilotaz@rcb.gov.pl. – Wierzymy, że dzięki temu systemowi skuteczność ostrzegania będzie dużo większa – zaznaczył Paweł Majewski, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które pełni funkcję krajowego centrum zarządzania kryzysowego, 24 godziny na dobę monitoruje sytuację w kraju pod kątem wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń. – Informacje otrzymujemy od różnych podmiotów krajowych i zagranicznych. Podobny mechanizm będzie funkcjonował w przypadku komunikatów o zagrożeniu dla ludności – powiedział Krzysztof Malesa, zastępca dyrektora RCB. – Ministrowie, kierownicy urzędów i instytucji centralnych oraz wojewodowie będą przekazywali informacje o zagrożeniu do RCB, które przekaże ją operatorom telekomunikacyjnym do niezwłocznego i nieodpłatnego wysłania.

IMGW ostrzega przed burzami i upałami

W związku z sytuacją pogodową IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami i drugiego stopnia przed burzami z gradem dla pięciu województw: mazowieckiego, północnej części woj. lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i małopolskiego. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami i pierwszego stopnia przed burzami z gradem obowiązują w trzech województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim i śląskim. Zagrożenia upałami drugiego stopnia obowiązują w woj. łódzkim i wschodniej części woj. wielkopolskiego. Oznacza to, że synoptycy przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.