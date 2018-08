Policja apeluje do uczestników wypadku. Jeden z poszkodowanych to nosiciel HIV

Do wypadku doszło w piątek 10 sierpnia, tuż przed 9.00 na ulicy Mirowskiej w Częstochowie. Z ustaleń policjantów z wydziału ruchu drogowego wynika, że jadącemu od Alei NMP w kierunku Mirowa autobusowi linii nr 11 zajechał drogę rowerzysta, co zmusiło kierującego autobusem do gwałtownego hamowania. Rozbita została szyba wewnątrz pojazdu, a kilkoro pasażerów się pokaleczyło. W trakcie wykonywania czynności na miejscu zdarzenia, jedna z osób, która skaleczyła się w autobusie, oświadczyła, że jest nosicielem wirusa HIV.



W związku z tym policja wystosowała apel do osób, które odniosły nawet niewielkie obrażenia ciała lub miały kontakt z krwią. Wszyscy ci pasażerowie proszeni są o pilne zgłoszenie się do najbliższego szpitala.