Gen. Ścibor-Rylski spoczął na Powązkach. „Miał cechę niezbyt często spotykaną: kochał ludzi”

Generał zmarł w ubiegły piątek, 3 sierpnia. Miał 101 lat. Był bohaterem wojennym, uczestnikiem powstania warszawskiego, współzałożycielem i prezesem Związku Powstańców Warszawskich. W trakcie nabożeństwa gen. Ścibora-Rylskiego wspominała m.in. wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich Halina Jędrzejewska „Sławka” . – „Motyl” miał cechę niezbyt często spotykaną: kochał ludzi. Był on żołnierzem o wielkiej odwadze. Kochaliśmy go – mówiła Halina Jędrzejewska. – Tłum, który przybył dzisiaj tutaj, najlepiej świadczy o tym, jak wielkim i dobrym byłeś człowiekiem - zaznaczył wnuk zmarłego, Michał Kochański.

W uroczystościach pogrzebowych udział wzięli także: szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski, wicemarszałek sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, były prezydent Bronisław Komorowski, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski oraz gen. Wiesław Grudziński. Zmarłego żegnali także przyjaciele, m.in. Waldemar Strzałkowski, a także weterani, m.in. prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Leszek Żukowski.