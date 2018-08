Nawałnice nad Polską. Jest pierwsza ofiara śmiertelna burz

Do tragedii doszło w Sokołowie Podlaskim. Około 50-letni mężczyzna został porwany przez nurt lokalnej rzeki, która wezbrała po opadach. Nie udało się go uratować, mimo podjętej reanimacji. Doniesienia Radia Zet potwierdziła straż pożarna.

Burze nad Polską

Synoptycy IMGW zapowiadali wystąpienie licznych i miejscami bardzo gwałtownych burz głównie we wschodniej połowie kraju. Burzom towarzyszą ulewne opady deszczu i grad. Prognozuje się, że miejscami spadnie do 50 litrów/m2. Kolejne burze mogą przemieszczać się tą samą drogą, co miejscami spowoduje kumulację opadów, dlatego lokalnie w ciągu kilku godzin spaść może ponad niż 60 l/m2. Groźnym zjawiskiem towarzyszącym burzom są bardzo silne porywy wiatru przekraczające miejscami 110 km/h.

W nocy aktywność burzowa będzie stopniowo słabła, ale jeszcze początkowo burze i zjawiska im towarzyszące mogą być miejscami bardzo gwałtowne. W sobotę burz i silniejszych opadów deszczu z nimi związanych spodziewamy się głównie na południowym wschodzie naszego kraju, a po południu słabe burze mogą się również pojawić na zachodzie kraju, ale nie będą one aż tak groźne.

RCB ostrzega przez SMS

W piątek 10 sierpnia wielu polskich użytkowników smartfonów otrzymało ostrzeżenia pogodowe nadesłane z adresu RCB. To zapowiadany wcześniej test rządowego programu. „Uwaga! Dziś gwałtowne burze, wiatr i ulewny deszcz. Miejscami grad. Unikaj otwartych przestrzeni. Zabezpiecz dobytek. Śledź komunikaty pogodowe” – czytamy w SMS-ie.