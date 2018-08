Perseidy. W niedzielę zobaczymy aż do 100 „spadających gwiazd” na godzinę

– To jedno z najbardziej efektownych zjawisk astronomicznych w ciągu roku. Przy dobrej pogodzie można się spodziewać nawet setki „spadających gwiazd” na godzinę – mówił w rozmowie z Polską Agencją Prasową Marcin Biskupski ze szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Mieszkańcy Szczecina będą mogli wspólnie oglądać to zjawisko na Psiej Polanie w Parku Kasprowicza.

– Choć jest to właściwie centrum miasta, miejsce jest dobrze zaciemnione, co podczas obserwacji meteorów ma bardzo duże znaczenie – wyjaśnił Biskupski. Organizatorzy zachęcają do przyniesienia ze sobą koców lub leżaków i ciepłego ubrania. Na miejscu będzie można podejrzeć niebo przez teleskopy, m.in. przez największy amatorski teleskop w Polsce – „Sowę” o średnicy 60 cm i wysokości 2 m. Obserwacjom towarzyszyć będą „mini-prelekcje” na temat zjawiska oraz filmy o tematyce astronomicznej.

Perseidy to jeden z najbardziej regularnych rojów meteorów, którego orbita przecina się każdego roku z ziemską w dniach 17 lipca – 24 sierpnia. Związany jest z kometą 109P/Swift-Tuttle. Ziemia spotyka się z pozostawioną przez nią smugą gazu i pyłu, co powoduje zjawisko "spadających gwiazd".

Maksimum roju Perseidów obserwuje się pomiędzy 12 i 13 sierpnia. W ich przypadku radiant – miejsce, z którego zdają się wylatywać meteory, znajduje nad północno-wschodnim horyzontem, w gwiazdozbiorze Perseusza. Astronomowie radzą jednak „omiatać” wzrokiem całe niebo. Szczecińskie obserwacje Perseidów na Psiej Polanie, w pobliżu Pomnika Czynu Polaków, rozpoczną się w niedzielę o godz. 21.