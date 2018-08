Pruszków. Trwają poszukiwania nożownika

Jak podaje portal metrowarszawa.gazeta.pl, do wspomnianej napaści doszło 12 sierpnia w niedzielę po godzinie 22. Do jednego z mieszkań w leżącym pod Warszawą Pruszkowie wtargnął mężczyzna. Ze wstępnych ustaleń przekazanych przez dziennikarzy wynika, że nieproszony gość wdał się w kłótnię z mieszkającym tam lokatorem. W pewnym momencie sięgnął po nóż i zranił nim lokatora. – Mężczyzna trafił do szpitala. Z informacji, które posiadamy jego stan jest stabilny – powiedziała w rozmowie z portalem Małgorzata Wersocka z biura prasowego Komendy Stołecznej Policji. Przyznała także, że „oględziny na miejscu trwały do późnych godzin nocnych”.

Mundurowi poszukują sprawcy

Nie ustalono jeszcze, co spowodowało sprzeczkę między mężczyznami. Policjanci chcą przesłuchać sąsiadów mężczyzny oraz samego poszkodowanego, o ile zgodę na to wyrażą lekarze. Nożownik uciekł z miejsca zdarzenia, a obecnie trwają jego poszukiwania. Funkcjonariusze z Pruszkowa i okolic pracują nad ustaleniem miejsca pobytu napastnika.

