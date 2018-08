Wypadek na planie programu Polsatu. Mistrza olimpijskiego czeka operacja

Premiera programu „Lepiej późno niż wcale” nastąpi jesienią w telewizji Polsat. Show pokazuje przygody czterech bohaterów, którzy wyruszają w egzotyczną podróż. Do udziału w tym formacie zaproszono Piotra Polka, Karola Strasburgera, Krzysztofa Hanke, Rafała Masnego oraz Władysława Kozakiewicza. Masny pełni w programie funkcję przewodnika, a czterej pozostali celebryci mają przeżyć „ekscytujące przygody”.

„Czeka mnie operacja”

Przygodę, choć na pewno nie ekscytującą, ale za to mocno bolesną, przeżył Kozakiewicz. Mistrz olimpijski z 1980 roku w skoku o tyczce podczas nagrywania jednej ze scen doznał kontuzji. – W czasie jednego z zadań, które miałem do wykonania, na moją nogę...wywrócił się 120 kilogramowy osiłek. Chciał mnie po prostu przewrócić normalnym rzutem, jednak trochę za słabo mnie trzymał. Początkowo myślałem, że to zwykłe skręcenie i się tym nie przejąłem – powiedział były sportowiec w rozmowie z „Faktem”.

Po powrocie do kraju okazało się, że Kozakiewicz ma złamaną kość, a noga musi być usztywniona. – Nie ma co ukrywać. Czeka mnie operacja stawu – potwierdził mistrz olimpijski. – Azjatyckiej wyprawy jednak nie żałuję. To jedna z największych przyjemności, która mnie ostatnio spotkała – dodał.

O czym jest program?

Twórcy „Lepiej późno niż wcale” zapowiadają, że „takiego programu w polskiej telewizji jeszcze nie było”. „Czterej dojrzali, pełni humoru i wigoru, ciekawi świata mężczyźni, którzy nigdy nie brali udziału w żadnym reality show, pojadą do najbardziej egzotycznych zakątków kuli ziemskiej. Czeka ich zderzenie z odmienną kulturą i mnóstwo absolutnie nieprzewidywalnych i ekscytujących przygód. Będzie zabawnie, zaskakująco, a czasem nawet… przerażająco. Ten program udowodni, że na męską przyjaźń i prawdziwą przygodę nigdy nie jest za późno” – czytamy w zapowiedzi produkcji.

