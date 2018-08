Porwali 29-latka, wywieźli do lasu i upokorzyli. Wszystko nagrali telefonem

Funkcjonariusze ustalili, że na terenie powiatu sępoleńskiego doszło do poważnego przestępstwa. Z ich ustaleń wynikało, że jeden z mieszkańców tego powiatu został porwany i wywieziony do lasu. Tam pokrzywdzonego spotkał koszmar.

Sprawcy pobili mężczyznę, przystawiali do głowy i kolana przedmiot przypominający pistolet, a następnie zaczęli go upokarzać. Całe zajście nagrywali telefonem. Pod groźbą udostępnienia filmu w internecie zażądali od niego pieniędzy w kwocie 15 tysięcy złotych. Finalnie 29-latek przekazał im całość pieniędzy.

W środę 8 sierpnia policja zatrzymała dwóch z czterech podejrzanych. 26 i 21-latek zostali przewiezieni do policyjnego aresztu w Bydgoszczy, gdzie usłyszeli zarzuty. 9 sierpnia kryminalni namierzyli i zatrzymali trzeciego ze sprawców. Zatrzymany 23-latek pomagał w przestępstwie wożąc autem sprawców i pokrzywdzonego. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Czwarty mężczyzna ukrywa się. Policjanci przeszukali już jego miejsce zamieszkania. Tam znaleźli pojedyncze sztuki amunicji do broni palnej o różnym kalibrze, maczetę oraz broń hukową.