Straż Graniczna szykuje się do strajku. Będą spore utrudnienia dla podróżujących

Według informacji RMF FM związkowcy niezadowoleni są z rozmów z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie podwyżek płac i zmian w systemie emerytalnym.

Na razie nie wiadomo jeszcze, kiedy rozpocznie się strajk – wszystko zależy od tego, czy dojdzie do porozumienia z MSWiA. Z informacji reportera wynika, że pojawiają się daty 1 czy 15 września. Związkowcy ustalają teraz szczegóły protestu, m.in. to które przejścia graniczne miałby objąć strajk oraz jakie procedury byłyby wykonywane w jego trakcie. Jak podaje Krzysztof Zasada, może dojść na przykład do bardzo dokładnego sprawdzania paszportów, co może stworzyć na przejściach zatory.

