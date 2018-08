Zachodniopomorskie. Zaatakowano taksówkarza, trwa obława policyjna

Informację o tym zdarzeniu przekazał Onet. We wtorek rano przy drodze S3 między Babigoszczą a Przybiernowem znaleziono kierowcę taksówki z ranami szyi. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że mężczyzna był podduszany lub próbowano podciąć mu gardło. Poszkodowany był reanimowany przez przypadkowe osoby, które znalazły go przy drodze.

Trwa policyjna obława

Policjanci i prokuratura nie chcą na razie ujawniać dalszych informacji dotyczących tego zajścia. – Mogę jedynie powiedzieć, że trwają ustalenia dotyczące okoliczności tego zdarzenia – powiedziała w rozmowie z Onetem Irena Kornicz z zachodniopomorskiej policji. – W tej chwili nie ujawniamy żadnych informacji – dodała. Nieoficjalnie podano, że ranny mężczyzna nie pracował dla żadnej korporacji. Zaatakowano go podczas kursu ze Świnoujścia do Szczecina. Skradziony samochód to prawdopodobnie Citroen. Wciąż nie znaleziono sprawcy lub sprawców napaści. Trwa obława policyjna.

Z kolei TVN24 przekazał, że trwa walka o życie rannego taksówkarza. – Mężczyzna jest w bardzo ciężkim stanie – powiedziała Maria Flisznik, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

