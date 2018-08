Środa bez upałów. Spodziewać możemy się przelotnego deszczu i burz

W nocy z wtorku na środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami rozpogodzenia. Miejscami, głównie na wschodzie, przelotne opady deszczu. Na południowym wschodzie oraz wschodzie burze. Możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz na Pogórzu Karpackim i w Karpatach do 30 mm. Temperatura minimalna od 15 stopni C do 18 stopni C, w rejonach podgórskich miejscami 13 stopni C, 14 stopni C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny i porywisty, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

W środę zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu, gdzieniegdzie na południowym wschodzie i wschodzie burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm, lokalnie w Bieszczadach do 30 mm. Temperatura maksymalna od 23 stopni C do 26 stopni C; chłodniej na wybrzeżu: od 20 stopni C do 22 stopni C, na Podhalu około 17 stopni C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny i porywisty, z kierunków zachodnich. W czasie burz wiatr porywisty.

