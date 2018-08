Miał 77 lat, ważył 37 kilogramów, wyłowili go z rzeki w walizce. Gliwicki sąd skazał „opiekuna”

Skazany miał opiekować się starszym mężczyzną, ale udusił go torebką foliową, a następnie włożył ciało do walizki i wrzucił do rzeki. – Można uznać, że ten wyrok jest słuszny – powiedziała Joanna Smorczewska z Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, choć sąd nie zgodził się z oskarżycielem, że Jerzy R. znęcał się przed śmiercią nad 77-latkiem.

Sąd uznał jednak, że naraził swojego podopiecznego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co wymierzył mu jednostkową karę 3,5 roku pozbawienia wolności. – Gdyby pokrzywdzony umarł śmiercią naturalną, oskarżony nie musiałby się obawiać, żeby powiadomić o tym odpowiednie służby. Nie zrobił tego, najpierw do kogoś wydzwaniał, a potem pozbył się zwłok – uzasadniał wyrok sędzia Adam Chodkiewicz.

Skazany do winy się nie przyznawał. Twierdził, że wrzucił zwłoki do wody, bo taka była ostatnia wola zmarłego. Wyrok nie jest prawomocny.