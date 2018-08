Zachodniopomorskie. Rodzina rannego taksówkarza wyznaczyła 30 tys. nagrody za informacje

We wtorek rano przy drodze S3 między Babigoszczą a Przybiernowem znaleziono kierowcę taksówki z ranami szyi. Poszkodowany był reanimowany przez przypadkowe osoby, które znalazły go przy drodze. Mężczyzna, który mieszka na co dzień w Świnoujściu, w ciężkim stanie został przetransportowany do szpitala. Okazało się, że rany na szyi wskazujące początkowo na podduszanie lub próbę poderżnięcia gardła, to prawdopodobnie ślad po podduszaniu linką. Sprawca lub sprawcy wypchnęli kierowcą z samochodu i uciekli. Policja zarządziła obławę, ale jak na razie nie natrafiono na ślad napastników.

Wysoka nagroda i opis samochodu

Jak podaje TVN24, rodzina taksówkarza uważa, że mężczyzna podjechał pod dworzec niemieckiej kolei UBB w Świnoujściu i stamtąd zabrał dwóch mężczyzn i kobietę, którzy mówili po niemiecku. Krewni poszkodowanego obiecali także 30 tys. nagrodę za pomoc w schwytaniu osób odpowiedzialnych za atak na mężczyznę. „Znak charakterystyczny auta. Brak srebrnej listwy na tylnym zderzaku. Citroen c5 cross tourer z podwyższonym zawieszeniem. Charakterystyczne plastikowe nadkola. Może posiadać znaki po taksówce, kogut prawdopodobnie ściągnięty” - napisał syn taksówkarza na Facebooku.

