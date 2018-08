Artyści oddali hołd Korze na festiwalu w Sopocie. Zachowanie Maleńczuka wzbudziło kontrowersje

Jednym z elementów pierwszego dnia Top of the Top Sopot Festival był specjalny koncert grupy Lady Pank, który świętował tego dnia 35-lecie wydania pierwszej płyty. Muzycy wraz z gośćmi m.in. Tomaszem Organkiem, Kasią Kowalską i Maciejem Maleńczukiem zagrali swoje największe hity m.in. „Mniej niż zero”, „Kryzysowa narzeczona” czy „Zamki na piasku”. Na koniec artyści postanowili oddać hołd zmarłej niedawno wokalistce grupy Maanam Korze Jackowskiej. Muzycy wykonali wspólnie jeden z najbardziej znanych utworów Kory – „Krakowski Spleen”.

Podczas występu doszło jednak do zaskakującej sytuacji. W trakcie solówki na gitarze Janka Borysewicza Maciej Maleńczuk zwrócił się do publiczności. – Szanowni państwo, doceńcie wspaniałą grę Janka Borysewicza na gitarze, bo gdyby nie on to polski show-biznes być może wyglądałby zupełnie inaczej. Uczcie się od takich ludzi jak on, bo to jest najważniejszy gość – dodał.

Apel wokalisty zaskoczył występujących z nim muzyków. Stojąca obok Małgorzata Ostrowska złapała Maleńczuka za rękę i kontynuowała artystyczny występ. Sprawa wywołała wiele kontrowersji w mediach społecznościowych. Część internautów stwierdziła, że zachowanie Maleńczuka było niestosowne.