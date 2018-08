PFN przygotowała spot z okazji rocznicy Bitwy Warszawskiej. Wystąpił w nim hollywoodzki aktor

W związku z obchodami 98. rocznicy Bitwy Warszawskiej zwanej „Cudem nad Wisłą” Polska Fundacja Narodowa chce dotrzeć z informacją o wydarzeniach z sierpnia 1920 roku do obywateli USA i Europy Zachodniej oraz uzmysłowić im jak ważne dla losów całego świata było zatrzymanie Bolszewików przez polskie wojsko. W związku z tym, od 15 sierpnia w mediach społecznościowych można oglądać krótki film, w którym o wydarzeniach sprzed 98 lat opowiada aktor Liam Neeson.

„Zaangażowanie Liama Neesona w kampanię Polskiej Fundacji Narodowej wynika z jego głębokiego szacunku do naszego kraju i przekonania, co do kluczowej roli polskiej armii, jaką odegrała ona w roku 1920, skutecznie blokując bolszewicką nawałnicę, która zmierzała nie tylko na Polskę, ale i na Europę. Neeson od lat interesuje się Polską i darzy nasz kraj sentymentem” – czytamy w komunikacie Polskiej Fundacji Narodowej.

– Kampania z udziałem Neesona jest kierowana przede wszystkim do odbiorców w USA i Europy Zachodniej. Liam Neeson jest osobą znaną, rozpoznawalną i cieszącą się dobrą opinią. Polskiej Fundacji Narodowej zależy, by właśnie tego typu osoby mówiły o ważnych dla Polaków momentach z naszej historii i ich wpływie na losy świata. Dzięki temu nasz przekaz jest zrozumiały i dociera tam, gdzie najbardziej nam zależy – podkreślił Filip Rdesiński prezes PFN.

