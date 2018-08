Gen. Różański: Awanse są rozdawane na prawo i lewo za lojalność i bezkrytyczną współpracę

– Trzy lata temu ówczesny szef MON Antoni Macierewicz mówił, że armia jest w fatalnym stanie. Przez następne miesiące słyszałem wiele deklaracji o tym, co będzie lepszego, nowego. I co się zmieniło przez te trzy lata? Nic nie zostało zrealizowane – mówił były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych. – Jeżeli przez te trzy lata nie nastąpiła żadna istotna zmiana, poza może małymi, niewielkimi, to znaczy, że stoimy w miejscu. W moim przekonaniu, jeżeli stoimy w miejscu, to się cofamy. I to jest niepokojące. Nie można zauważyć progresu w zakresie modernizacji armii i wzrostu jej potencjału – ocenił gen. Różański.

„Kuriozalny awans”

Według generała wydatki na obronność powinny być podnoszone znacznie szybciej. – Planowaliśmy to zrobić do 2030 r., ale gdyby sytuacja gospodarcza pozwoliła na to, to powinniśmy wytężyć siły, aby podnieść te wydatki do 2,5 procent PKB do roku 2024 – podkreślił. Były dowódca zaznaczył, że jeżeli zestawimy to z deklaracjami, że do tego samego roku chcemy armię zwiększyć do 200 tysięcy żołnierzy, to tutaj matematyka na poziomie szkoły podstawowej wskazuje, że nie będzie żadnego wzrostu.

Komentując przyznanie przez prezydenta Dudę nominacji generalskich, Różański powiedział, że dziś są one rozdawane na prawo i lewo. – Czterech oficerów może spoglądać z dumą i satysfakcją na swoje awanse. Jednocześnie kuriozalny awans został przyznany dowódcy formacji, która tak naprawdę jeszcze się tworzy, czyli Wojska Obrony Terytorialnej. Jeśli ten oficer będzie awansowany w takim ekspresowym tempie, to za trzy lata on będzie czterogwiazdkowym generałem. Czy o to chodzi? Myślę, że niestety jest czas, gdzie są rozdawane awanse za lojalność i deklarację bezkrytycznej współpracy – stwierdził.

