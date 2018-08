Rodzina Czeczenów nielegalnie przekroczyła granicę. Zostali zatrzymani

Funkcjonariusze SG w miejscowości Kodersdorf zatrzymali do kontroli Mazdę 323. Samochodem podróżowała sześcioosobowa rodzina obywateli Rosji narodowości czeczeńskiej. Cudzoziemcy nie posiadali dokumentów uprawniających ich do przekroczenia granicy. Wszyscy zostali zatrzymani.

Ustalono, że Czeczeni, którzy starali się w naszym kraju o przyznanie im ochrony międzynarodowej, otrzymali decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o odmowie wstrzymania wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemców do powrotu. Zamiast wrócić do swojego kraju cudzoziemcy chcieli nielegalnie przekroczyli granicę, aby ominąć decyzję zobowiązującą ich do powrotu. Pozostają w dyspozycji strony niemieckiej.

