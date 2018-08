Spreparowany cytat posłanki PO na oficjalnym profilu PiS. „Pani Kinga nie wstydzi się wielu rzeczy”

Na oficjalnym profilu Prawa i Sprawiedliwości z miasta Błonie w województwie mazowieckim pojawiło się zdjęcie posłanki PO Kingi Gajewskiej oraz słowa, które miała rzekomo wypowiedzieć parlamentarzystka. „Mój dziadek współpracował z SB i się tego nie wstydzę” – twierdzi autor grafiki dodając, że „pani Kinga nie wstydzi się wielu rzeczy”.

Posłanka nie kryje oburzenia całą sytuacją. „Wzywam państwa do zaprzestania publikowania nieprawdziwych informacji i moich rzekomych cytatów. Niestety będę musiała ten incydent zgłosić na policję. Skoro publikujecie państwo takie informacje na oficjalnym profilu PiS to nie będzie problemu z identyfikacją sprawcy” – napisała Gajewska pod postem. Na swoim profilu na Twitterze zwróciła się również bezpośrednio do szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego z prośbą o radę, co powinna zrobić w takiej sytuacji.

Czytaj także:

Kinga Gajewska o posłach PiS: Wódę reklamówkami wynoszą