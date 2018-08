Wjechał pod szlaban, maszynista zatrzymał pociąg. PKP publikuje nagranie

Filmik pokazujący ryzykowne zachowanie kierowcy czarnego samochodu osobowego opublikowali w serwisie YouTube pracownicy PKP. Do zdarzenia doszło na strzeżonym przejeździe kolejowym w Piotrkowie Trybunalskim. Z racji, iż nadjeżdżał pociąg osobowy, paliło się tam czerwone światło, a rogatki powoli zaczęły opadać. Kierowca auta nic sobie z tego nie robiąc podjechał tak blisko torów i szlabanu, że ten zatrzymał się na dachu pojazdu.

127 wypadków, 34 ofiar śmiertelnych

Maszynista pociągu widząc, co się dzieje, na wszelki wypadek zatrzymał skład. Wyciągnął telefon i przez okno zrobił zdjęcie niefrasobliwemu kierowcy. Po chwili ruszył dalej. W rozmowie z TVN24 Karol Jakubowski z PKP PLK powiedział, że nagranie opublikowano ku przestrodze innych kierowców. – W tym konkretnym przypadku skończyło się na mandacie i uszkodzonym szlabanie. Ale to przecież najmniejsze możliwe konsekwencje – powiedział Jakubowski.

Z danych przekazanych przez Jakubowskiego wynika, że w 2018 roku na przejazdach kolejowych doszło do 127 wypadków. Zginęły w nich 34 osoby. To dlatego nagłaśnianie takich zachowań jak to w Piotrkowie jest istotne, by uświadamiać kierowców o istniejącym ryzyku i potrzebie zachowania rozwagi.

Czytaj także:

Wypadek w Leszczawie. Autokar stoczył się ze skarpy, trzy osoby nie żyją