Norbi zastąpi Janowskiego w „Jaka to melodia?”? TVP wydała oświadczenie, wypowiedział się też Dudziuk

Portal Wirtualne Media podał, że casting na nową prowadzącą wygrała wokalistka Halina Mlynkova, która ma już doświadczenie w prowadzeniu programów telewizyjnych (m.in. „Voice of Poland”). Po wybraniu nowej prowadzącej rozpoczęto przygotowywanie nowej scenografii i oprawy. Nieoczekiwanie Mlynkova zrezygnowała z udziału w projekcie. Jak podają Wirtualne Media, nowym prowadzącym „Jaka to melodia” będzie Norbert Norbi Dudziuk, którego szeroka publiczność kojarzy przede wszystkim za sprawą piosenki „Kobiety są gorące”.

Dziennikarze Wirtualnej Polski o sprawę zapytali samego Norbiego. – Wyczytałem te informacje w prasie. Nie mogę więc niczego potwierdzić ani zaprzeczyć – powiedział Dudziuk.

Z kolei menadżerka Roberta Janowskiego Monika Janowska pytana o zmiany w rozmowie z WP przekazała, że „już ich to nie dotyczy” . – Zmiana jest zmianą. To widzowie zadecydują, jak wypadnie. Chodzi o to, żeby to właśnie im się podobało – zaznaczyła.

Oświadczenie w sprawie pojawiło się też na stronie Centrum Informacyjnego TVP. „Pojawiające się w mediach informacje odnośnie programu Jaka to melodia są często plotkami mającymi zaszkodzić nowej odsłonie tego popularnego programu” – czytamy.

