Uwaga! TVN: Pożary składowisk śmieci. „Zarobić można 5-10 milionów”

W Polsce w tym roku wybuchło ponad 70 pożarów wysypisk, magazynów i instalacji przetwarzających odpady komunalne. Dla strażaków jednak to nic nowego. Już dwa lata temu alarmowali, że Polskę nęka plaga podpaleń magazynowanych śmieci. Nowością jest wzrost liczby wielkich pożarów związanych z coraz to większą liczbą odpadów.

W Dąbrówce Wielkopolskiej odpady w ciągu ostatnich ośmiu lat płonęły już kilkukrotnie. – Śmieci płonął regularnie od 2010 roku. W założeniu miała być kruszarnia gruzu i betonu. Po rozszerzeniu działalności na składowanie i przetwarzanie śmieci została wpisana, jako regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych, wtedy zaczęły się problemy – mówi Marek Pych, mieszkaniec Dąbrówki Wielkopolskiej.

Bele śmieci

Po pożarach w Dąbrówce niewiele się zmieniło. Śmieci trafiły do innego zakładu, a firma nadal przetwarza odpady produkując z nich jak twierdzi paliwo alternatywne.

Ostatni pożar miał miejsce kilka miesięcy temu. Płonęły wielkie bele zmieszanych odpadów komunalnych. Takie same jak wytwarzane przez inne zakłady recyklingowe w Polsce, Europie i na świecie.

W sieci można zobaczyć dziesiątki filmików, które promują recykling. W każdym widać, że większość śmieci jest odzyskiwana. Ale produkuje się z nich także kilkumetrowe bele, które trafiają na inne składowiska odpadów.

Wielkość składowiska w Dąbrówce Wielkopolskiej przeraża mieszkańców. – Jakby popatrzeć na powierzchnię i przemnożyć, że jest 10-12 metrów wysokości to jest tu 100 tysięcy ton. Zasypany jest ponad hektar powierzchni. Tu są śmieci z całej Europy, bo spotykaliśmy samochody z obcymi rejestracjami – mówi Aleksander Kosio, mieszkaniec pobliskich Miroszowic.

„Polski wariant spalarni”

O to, ile śmieci z naszych koszy każdego roku trafia do takich śmieciowych beli, a później na składowiska, zapytaliśmy Grzegorza Wielgosińskiego. To biegły sądowy, specjalista od rynku odpadów i kierownik katedry systemów ochrony środowiska Politechniki Łódzkiej.

– Szacuje się, że w Polsce mamy tego 2,5-3 mln ton. Około milion ton można zagospodarować w cementowniach. Zostaje przynajmniej 1,5 mln ton, które są składowane. W wielu miejscach tymczasowego składowania wybuchają pożary. W momencie, kiedy wszystko się spali jest miejsce na magazynowanie nowej porcji. Złośliwi mówią, że to jest polski wariant spalarni, albo jak niektórzy to określili spalanie w chmurze – przywołuje Wielgosiński.