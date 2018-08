Radom. Zamknęli dziecko w pralce, filmik zamieścili w internecie. Chłopiec rozpaczliwie płakał

„Ratunku! Pod moim łóżkiem jest wąż!”. Nietypowa interwencja policji

Policjanci brali udział w bardzo nietypowej interwencji – wspólnie ze strażakami złapali węża, który "terroryzował" mieszkankę Ciechocinka. Jak się okazało był to niegroźny zaskroniec. Funkcjonariusze wypuścili go do lasu.