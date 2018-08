PO oskarża TVP o agitację na rzecz Patryka Jakiego. Szef TAI odpowiada na zarzuty

O planach złożenia wniosku poinformował na konferencji prasowej poseł Platformy Obywatelskiej Michał Szczerba. – Jak wynika z raportu opracowanego przez portal „Polityka w sieci” w ciągu ostatnich 30 dni liczba wzmianek o Patryku Jakim w telewizji TVP Info, w portalu społecznościowym, chodzi o Facebook, Twitter, w przeliczeniu na wartość ekspozycji reklamowej jest szacowana na ponad 605 tys. dol. To jest kwota ok. 2,5 mln zł – przekazał. – Oznacza to, że w telewizji publicznej finansowanej z pieniędzy podatników, która co do zasady powinna być obiektywna, apolityczna nieporównywalnie więcej czasu antenowego w mediach społecznościowych poświęca się kandydatowi partii rządzącej niż jego kontrkandydatom – dodał. Szczerba zaznaczał na konferencji prasowej, że działania prowadzone przez telewizję publiczną to „absolutne nadużycie”. – Telewizja TVP Info, jego portale społecznościowe nie należą do sztabu Partyka Jakiego. Należą do nas wszystkich – podkreślał.

Na formułowane przez Szczerbę zarzuty odpowiedział na Twitterze dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej i szef "Wiadomości" TVP Jarosław Olechowski. "Szanowni Państwo, TVP Info informuje o działaniach polityków proporcjonalnie do ich aktywności. Wbrew temu co twierdzi Michał Szczerba, Rafał Trzaskowski regularnie gości w programach informacyjnych TVP" – napisał.

W kolejnym wpisie Olechowski dodał, że jest zaskoczony zarzutami PO. "Dziennikarze TVP regularnie informują o aktywności Rafała Trzaskowskiego, choć jego sztab wyborczy utrudnia pracę reporterom, np. nie wpuszczając ekipy TVP do kampanijnego busa" – napisał.

