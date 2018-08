Premier Morawiecki: Niedługo się dowiemy, że to my zaatakowaliśmy Niemcy w 1939

Na sandomierskim rynku odbyło się spotkanie Mateusza Morawieckiego z mieszkańcami miasta. Szef rządu podczas przemówienia stwierdził, że PiS w samorządzie chce zmieniać Polskę na lepsze. – Tak, jak zmieniamy ją w rządzie. Tak, jak zabraliśmy miliardy mafiom VAT-owskim i przekazaliśmy je ludziom, jak wygraliśmy wieli spór z Brukselą o podatki i również przekazaliśmy je na politykę społeczną – mówił cytowany przez 300polityka.pl.

„Zamkną IPN”

Premier przytoczył osiem punktów, jakie partia rządząca przedstawiła w swoim programie dla wsi. Przypomniał pomysł dodatkowych pieniędzy na ubezpieczenia czy zwiększenie dopłat do paliwa rolniczego. – Mamy ofertę dla wsi. A co oni mieli? Co PSL miał? Wprowadzili karanie grzywnami rolników za handel detaliczny wyrobami rolnymi, wytworzonymi w miejscu przez rolnika. Karali grzywną rolników, a minister rolnictwa nazwał rolników frajerami – powiedział Mateusz Morawiecki.

Szef rządu wypowiedział się także na temat obecnej opozycji. Stwierdził, że głównym założeniem Platformy Obywatelskiej jest cofnięcie programów PiS, takich jak „500 plus”. – Zamkną IPN, czyli za niedługo się dowiemy, że to my zaatakowaliśmy Niemcy w 1939. Zamkną CBA, tak powiedzieli. Nie byłoby tych wszystkich miliardów, które odzyskaliśmy na politykę społeczną, na służbę zdrowia, na obniżony wiek emerytalny, na „500 plus”, gdyby nie nasz służby specjalne, których oni się boją, bo boją się uczciwości – podsumował Mateusz Morawiecki.

