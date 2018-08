Dziennikarz i podróżnik bez zaproszenia do TVP2 z powodu orientacji seksualnej?

Cessanis to dziennikarz, podróżnik i redaktor naczelny portalu Na walizkach. W przeszłości był związany z magazynem National Geographic. Przez kila lat był gościem w programie Pytanie na śniadanie w TVP2, gdzie opowiadał widzom o ciekawostkach ze świata i przygodach, które przeżywał podczas podróży.

W połowie kwietnia wizyty w studiu zostały odwołane, tak jak i planowana promocji książki Made in China. Oficjalnie dziennikarz dowiedział się, że chodzi o „zbyt częste występowanie w PnŚ”. W rozmowie z Wirtualnymi Mediami przyznał, że pojawił się również inny powód. – Usłyszałem, że nieoficjalnie chodzi o moje życie prywatne, a dokładnie o to, że jestem gejem i razem z moim partnerem Pawłem Rabiejem zamieściliśmy zdjęcie, na którym całujemy się w dniu moich 40-tych urodzin – tłumaczył Michał Cessanis. – Byłem zszokowany. To dyskryminacja w czystej postaci. Zachowanie osób redakcji „PnŚ”, które podjęły taką decyzję uważam za podłe. Nie rozumiem, jak można oceniać ludzi nie przez pryzmat ich dokonań, wiedzy, tylko ze względu na to, jak żyją. A żyję wspaniale, w monogamicznym szczęśliwym związku, który mógłby być przykładem dla wielu innych – dodał.

TVP twierdzi, że występy dziennikarza zostały odwołane ze względu na zmianę koncepcji audycji. W doborze gości TVP nigdy nie kierowała się orientacją seksualną zapraszanych gości, podobnie jak przy doborze prowadzących audycje. Życie osobiste osób związanych z Telewizją Polską jest ich prywatną sprawą, która nie wpływa na merytoryczną ocenę wykonywanej przez nich pracy – stwierdzono w oświadczeniu.

Coming out Rabieja

Paweł Rabiej wyznał, że jest gejem we wrześniu 2016 roku w programie „Pociąg do polityki” na antenie Polsatu. – Jestem gejem, to jest jakiś element mojej tożsamości, ale wspieram ruchy LGBT także dlatego, że one dzisiaj walczą o ważne rzeczy, o równość, o to, żeby były w Polsce związki partnerskie – przyznał Rabiej. Polityk Nowoczesnej podkreślił, że jego „tożsamość nie jest dla niego dominująca”. – To jest jakiś element mojego życia, ale nie wybijający się na pierwszy plan – tłumaczył. Dodał też, że mówienie o orientacji nie jest dla niego kłopotliwe. – Myślę, że jeśli ktoś chce się dowiedzieć, to może mnie spytać o to wprost. Myślę, że to nie jest taka część osobowości, której należy się wstydzić, ani którą należy przesadnie eksponować – tłumaczył.

