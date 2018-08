Awantura w barze w Krynicy. Policja zatrzymała podejrzanego o uderzenie kelnerki

Jeden ze świadków nagrał całe zajście, a film opublikował w internecie. Widać na nim, jak kilku mężczyzn siedzących w jednej z restauracji w Krynicy Morskiej się awanturuje i rzuca meblami. W pewnym momencie właścicielka lokalu oburzona skandalicznym zachowaniem postanowiła wyrzucić mężczyzn. Wtedy jeden z nich uderzył kobietę w tył głowy tak mocno, że ta straciła przytomność i upadła uderzając głową o chodnik. – W bójce brało udział sześć osób. W trakcie awantury jedna kobieta została uderzona w tył głowy i upadła na chodnik. Z urazem głowy została przewieziona do szpitala – relacjonowała sierż.sztab. Joanna Słowik, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim.



Policja ustaliła już tożsamość osób, które wszczęły awanturę. Jak podaje radio RMF FM, w poniedziałek 20 sierpnia policjanci zatrzymali 29-letniego mężczyznę z Pruszkowa, który miał uderzyć 48-latkę. Zatrzymany usłyszał zarzut uszkodzenia ciała kobiety, za co grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Do sądu wpłynął już wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań w tej sprawie.