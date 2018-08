Ruszają przesłuchania kandydatów do Sądu Najwyższego. Rozmowy będą utajnione

Datę rozpoczęcia przesłuchań kandydatów do Sądy Najwyższego Onet.pl ujawnił już 11 sierpnia. Portal powołał się na informacje wiceprzewodniczącego KRS sędziego Wiesława Johanna. Rozmowy mają odbywać się w czterech zespołach. Każdy zespól będzie odpowiadał za kandydatów do jednej z czterech izb SN. Przebieg rozmów nie będzie upubliczniany. Jak zaznacza reporter RMF FM Patryk Michalski, decyzja o tym, że wysłuchania będą utajnione może budzić kontrowersje. Wypracowane 20 sierpnia wnioski trafią na zgromadzenie ogólne KRS. To na ich podstawie zapadnie decyzja, czy dany kandydat uzyska pozytywną opinię.

Europejska Sieć Rad Sądownictwa (ENCJ) uznała, że nowa KRS nie spełnia już wymogów niezależności i według wielu polskich sędziów jest upolityczniona. ENCJ zastanawia się nad wykluczeniem z organizacji polskiej KRS. Sprawą ma zająć się posiedzenie plenarne zaplanowane na 17 września w Bukareszcie.

1 sierpnia na stronie internetowej Krajowej Rady Sądownictwa pojawiła się pełna lista kandydatów zgłaszających się na wolne stanowiska w zmienionym kolejną ustawą Sądzie Najwyższym.